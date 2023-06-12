Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi'ne katılması coşkuyla kutlandı

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı almasıyla Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanması, Adana'da coşkuyla kutlandı. Adana Demirspor taraftarları, meydanlarda toplanıp, kortej ve araç konvoylarıyla kutlama yaptı. Fenerbahçe taraftarları da kutlamalara katıldı.

Adana Demirspor taraftarları, Avrupa'ya gidişi coşkuyla kutladı

Gökhan KESKİNCİADANA, (DHA) - Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı almasıyla Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanması, kentte coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig'i 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kaldırmasıyla ligi 4'üncü sırada bitiren Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'ne 2'nci ön eleme turundan katılmaya hak kazandı. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Adana Demirspor'un taraftarları, meydanlarda toplanıp, kortej ve araç konvoylarıyla kutlama yaptı.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI DA KATILDI

Kentin en kalabalık noktalarından olan Gençlik Meydanı'nda toplanan taraflarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulundu. Takımlarının forması ve atkılarıyla alanları dolduran Adana Demirspor taraftarlarına kupa sevinci yaşayan bazı Fenerbahçe taraftarları da eşlik etti. Kol kola giren iki takımın tarafları, Adana Demirspor tezahüratları yaptılar. Bazı taraftarlar ise Adana Demirspor ve Fenerbahçe bayrakları açtıkları araçlarıyla kentin en işlek caddelerinde konvoy yaptı. Havai fişeklerin de atıldığı kutlamalarda meydanı dolduran taraftarlar, kortej oluşturup, Turgut Özal Bulvarı'nda yürüdü. Gece yarısına kadar devam eden, kentte bayram havası estiren kutlamalar, olaysız şekilde tamamlandı.