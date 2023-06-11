Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanması dolayısıyla Spor Toto Süper Lig 4.'sü Adana Demirspor'un Uefa Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanması şehirde coşkuyla karşılandı.

Adana Demirspor, maçın bitmesinin ardından Twitter adresinden UEFA Avrupa Konferans Ligi hesabını etiketleyerek "UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeyiz!" paylaşımı yaptı.

Taraftarlar da takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmasını kutladı. Bazı taraftarlar araçlarıyla korna çalıp kortej oluştururken, bazı noktalarda ellerindeki takım bayraklarıyla bir araya gelip şarkılar söyledi.

Taraftarların şehirdeki kutlamaları sürüyor.