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Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Osijek ile karşılaşacak

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Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hırvatistan'ın NK Osijek takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hırvatistan'ın NK Osijek takımıyla karşılaşacak Adana Demirspor, maçın oynanacağı şehre hareket etti.

Adana Demirspor yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda NK Osijek takımıyla karşılaşacak. Mücadele yarın saat 21.00'de Opus Arena'da oynanacak. Adana Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçen teknik heyet ve futbolcular daha sonra özel uçuşla Osijek kentine hareket etti. Mavi-lacivertlilerin başkanı Murat Sancak da takımı yalnız bırakmadı. Ayrıca havalimanında futbolcular taraftarlarla fotoğraf çekildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Adana Demirspor Hırvatistan Spor Haberler

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