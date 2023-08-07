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Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Osijek'i elemesi halinde play-off turunda Olympiacos – KRC Genk eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Spor Haberleri

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Osijek'i elemesi halinde play-off turunda Olympiacos – KRC Genk eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Osijek'i elemesi halinde play-off turunda Olympiacos – KRC Genk eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Adana Demirspor Olympiacos Spor Haberler

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