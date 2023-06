Adana Demirspor U11 Takımı Sporun Gülen Yüzü Umut Turnuvası'nda şampiyon oldu

Çukurova Belediyesi tarafından depremden etkilenen çocuklar için düzenlenen Sporun Gülen Yüzü Umut Turnuvası'nda Adana Demirspor U11 Takımı şampiyon oldu. 18 takımın katıldığı turnuvada toplamda 80 maç oynandı. Törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her takımı şampiyon olarak gördüğünü söyledi.

Çukurova Belediyesi tarafından depremden etkilenen çocuklar için düzenlenen "Sporun Gülen Yüzü Umut Turnuvasında" şampiyon Adana Demirspor U11 Takımı oldu.

18 takımın katıldığı, toplamda 80 maçın oynandığı bir buçuk ay süren turnuvanın kapanış töreni Gündüz Tekin Onay Tesisleri'nde yapıldı. Törenden önce yapılan final maçında Adanaspor U11 Takımı'nı 4-0 yenen Adana Demirspor U11 Takımı şampiyon oldu. Turnuvada Kuzey Atlasspor üçüncü, Bayındırlık Yapıspor da üçüncü oldu.

Törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, turnuvada kaybedenen olmadığını her takımı şampiyon olarak gördüğünü söyledi. Başkan Soner Çetin, "18 takımın katıldığı turnuvada 80 maç yapıldı ve bir buçuk ay süren bir turnuva gerçekleşti. Her zaman söylediği gibi kaybeden takım olmayacak her takım kazanacak demiştim. Dereceye giren tüm takımları kutluyorum. Kupayı alan Adana Demirspor U11 Takımını kutluyorum nice başarılara imza atacaklarına inanıyorum. İkinci olan Adanaspor U11 Takımı oyuncularını da gözlerinden öpüyorum" dedi.

Çocuklara spora devam etmelerini öğütleyen Çetin, "Sporla uğraşan çocuklar başarılı olur, kötü alışkanlıklardan uzak durur. Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olur" şeklinde konuştu.

Konuşmalarından ardından dereceye giren takımlara kupaları verildi. Törene TFF Bölge Müdürü Arif Oflaz, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, Adana Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar ve Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan da katıldı. - ADANA