Adana Demirspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Niang ve Balotelli'nin golleriyle Adana Demirspor galibiyete ulaştı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Cem Özbay
Yukatel Adana Demirspor : Ertaç Özbir, Svensson (Dk. 69 İsmail Çokçalış), Gravillon (Dk. 85 Abdulsamet Burak), Semih Güler, Rodrigues, Ndiaye (Dk. 65 Stambouli), Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda (Dk. 85 Dorukhan Tokgöz), Zeneli (Dk 65.Balotelli), Niang
TÜMOSAN Konyaspor : Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi (Dk. 60 Oliveira), Prip (Dk. 60 Muric), Cicaldau (Dk. 82 Rak), Moreno (Dk. 74 Gökhan Töre), Cikalleshi (Dk. 74 Oğulcan Ülgün)
Goller: Dk. 54 ve (Penaltıdan) 90+3 Niang, Dk. 82 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor )
Sarı kartlar: Dk. 7 Prip (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 66 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor )
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Adana Demirspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.
52. dakikada ceza sahası dışından Gravillon'un sert şutunda top üstten dışarı çıktı.
54. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Svensson'un sağ kanattan ortasında Niang'ın kale sahası ön direk yakınlarında uçarak yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0
64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oliveira'nın vuruşunda top dışarı çıktı.
72. dakikada Moreno'nun sol kanattan ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.
76. dakikada Oliveira'nın sağ kanattan ortasında kale sahasında Oğulcan Ülgün dokunamayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
79. dakikada Balotelli'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda top uzak direğin yanından dışarı çıktı.
82. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Emre Akbaba'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Balotelli, kaleci Bernardoni'yi geçerek boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ofsayt gerekçesiyle önce golü geçerli saymayan Hakem Turgut Doman, VAR'dan gelen uyarı üzerine gol kararı verdi: 2-0
90+2. dakikada ceza sahasına giren Dorukhan Tokgöz'ün kaleci Bernardoni'nin müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Turgut Doman, penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada Adana Demirspor üçüncü gole ulaştı. Niang'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor maçı 3-0 kazandı.