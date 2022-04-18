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Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

AA - Fikret Kavğalı - Spor
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Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Kasımpaşa'ya 4-0 yenilen Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Fikret Kavğalı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Trabzonspor, 23 Nisan, Spor, Haberler

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