Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından - Abdullah Avcı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, şampiyon olabilmek için bir puana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, böylesi güzel bir stadın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Maça çıkarken dışarda 15 puan olduğunu, kendilerinin bunun 4'üne talip olduklarını anımsatan Avcı, şunları söyledi:

"Şampiyonluğun kesinleşmesi için bu 4 puanı almak yetiyordu.Oynadığımız takım ligin en iyi takımlarından bir tanesi, bir final maçı tadındaydı. Doğru zamanda golleri bulunca oyun 2-0'a geçti. Sonra 3'ü bulduk. Ama AdanaDemirspor hiç oyundan kopmadı.

Bu baskısını oluşturdu. Özellikle rakip, bizim ceza sahası etrafında çok aksiyon aldı. Biz orada öndeki 2 tane oyuncumuzu biraz daha merkez orta sahalarını önüne çekip stoperleri biraz bırakıp kenara yönlendirmeye çalıştık. Trabzonspor sezon başlarken iyi ki Trabzonspor var dedirttirmek istemiştim. Bugün bu beni son derece mutlu ediyor. 34 hafta oyun standardından çok inişler çıkışlar yaşamayan bir takım olduk. Son 3 haftada beraberlikler yaşadık. Bunlar çok normal ve futbolun içinde olabilen şey artık ligimizin kalitesi, oyuncu kalitesi, oyun kalitesi yükselmeye başlamıştır. Bugün itibariyle geldiğimiz nokta, 1 puana ihtiyacınız var şampiyon olabilmek için. Çok önemli bir finali kazandık. Bu maçları oynamak kolay değildir. Zaman daraldıkça oyuncunun gerginlikleri de artabiliyor. Onun için yakaladığımız bu ivme çok güzel. "

"Diğer kupaya odaklanırız"

Avcı, hafta sonu itibariyle dünyanın her tarafındaki Trabzonspor sevdalılarının sandıklardaki eski yeni bütün bayraklarını çıkartarak mutlu bir şekilde, keyfini çıkartarak statta olmalarını istedi.

Antalyaspor'un ligin iyi takımlarından biri olduğunu ifade eden Avcı, "Kazanarak, şampiyonluğumuzu garantileyip, ondan sonraki diğer kupaya odaklanırız." dedi.

Avcı, Adana Demirspor'a da Avrupa kupalarında başarılar diledi.

"Şampiyonluk maçına çıkacaksınız. Antalyaspor ile nasıl bir mücadele olacak" sorusuna Avcı, 3'lü oynayan Antalyaspor'a o maçta kaybettiklerini ama 3'lü oynayan takımlara karşı da başka maçları da kazandıklarını belirtti.

Avcı, "Bunun için de detaylar var. Top rakipteyken, top bizdeyken. Nuri hoca iyi şeyler yapıyor, çıkışlar yapıyor. Nuri hoca biraz da herhalde son haftalarda 3'lüden döndü, 4'lü oynuyor. Bakacağız her iki türlü de maça hazırlanacağız ama bizim için taraftarımızın önünde coşkunun, duygunun, aklın da kalbin de olduğu tekniğin taktiğin de olduğu ama bunların da olduğu bir müsabakaya çıkacağız. " diye konuştu.