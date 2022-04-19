Adana Demirspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
AA - Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve taktik çalışmayla tamamlandı.
AA / Eren Bozkurt - Spor