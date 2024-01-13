Üye Girişi
Haberler

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Zemin Sorununu Eleştirdi

Güncelleme:
Abone Ol

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Timuçin Cengiz Hoşfikirer, Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, zemin sorunlarının ülkede büyük bir sorun olduğunu belirtti.

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Timuçin Cengiz Hoşfikirer, Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu zeminlerin ülkemizde büyük sorun olduğunu görüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, konuk olduğu Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Timuçin Cengiz Hoşfikirer, "Normalde iyi bir zeminde oynandığı zaman ambiyansı iyi olan iki takımın maçıydı. Eşdeğer takımlardı. Maalesef zeminden dolayı. Artık 20. yüzyılda yaşıyoruz. Teknolojiden bahsediliyor. Bu zeminlerin ülkemizde büyük sorun olduğunu görüyorum. Oynayan oyuncular insan, bizim çocuklarımız. Hepsi birbirinden değerli oyuncular. Bunlar için herhangi bir maç öncesi her şeylerini yapıyorsunuz. Fakat maçlarda onların sağlığını koruyacak, onları riske atacak hiçbir şeyin önüne geçemiyoruz. Bu başlıca zeminden kaynaklanıyor. Böyle havalarda mücadelenin üst düzey olduğu, artık taktiğin işlemiyor. Ceza sahasına en çok uzun top atanların gol atacağını maçtan önce söylemiştim. Opsiyonu çok olan iki takımdı. Bugün çok güzel bir maç olabilirdi. Mücadele güzel oldu. Bu hava şartlarında iki takımda güzel mücadele örneği gösterdi" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Rizespor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Merhamet mi, Cinayet mi oyuncuları! Merhamet mi, Cinayet mi oyuncu kadrosunda kimler var? Turabi evli mi, çocuğu var mı? Tabii neden açılmıyor? Tabii uygulaması çöktü mü, sorun mu var? TRT Tabii yüklenmiyor, açılmıyor? Gönül Dağı: Ciritçi Abdullah kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir? Gönül Dağı: Ciritçi Abdullah karakterini canlandıran Yavuz Sepetçi kimdir? Erdal Beşikçioğlu nereden, hangi partiden aday oldu? Erdal Beşikçioğlu nereye belediye başkanı adayı oldu? Rüyada terlik görmek ne anlama gelir? Rüyada terlik giymek ne manaya gelir? Rüyada siyah terlik görmek, beyaz terlik görmek ne demek? Nasr Suresi anlamı ve Arapça okunuşu, Türkçe anlamı nedir? Nasr Suresi konusu, ne zaman inmiştir? Nasr Suresi tefsiri nedir? Kureyş Suresi anlamı, fazileti, Türkçe okunuşu nedir? Kureyş Suresi meali, Kureyş Suresi Arapçası nedir? Kureyş suresi konusu nedir? 21 21 saat anlamı ve yorumu nedir? 21:21 saati ne anlama geliyor? 21.21 saati ne demek, ne manaya gelir? BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK KAÇ KAÇ BİTTİ? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, kaç gol oldu, kim gol attı? 20 20 saat anlamı ve yorumu nedir? 20:20 saati ne anlama geliyor? 20.20 saati ne demek, ne manaya gelir? 19 19 Saat anlamı nedir? 19:19 saati ne anlama geliyor? 19.19 saati ne demek, ne manaya gelir? Bağlaçlar (De, Ki, Ya da) konu anlatımı ve örnekler! Bağlaç nedir? Bağlaç olan de, ki örnekleri! İngilizce bağlaçlar Büyük ünlü uyumu konu anlatımı ve örnekler! Büyük ünlü uyumu nedir, örnek kelimeler nelerdir? Büyük ünlü uyumu kuralı Güldür Güldür ne zaman yayınlanacak, bu hafta yok mu? Güldür Güldür hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title