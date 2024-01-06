Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer: Düşündüğümüz oyun planını sahaya yansıttık

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer, Başakşehir karşısında düşündükleri oyun planını sahaya yansıttıklarını söyledi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Düşündükleri oyun planını sahaya yansıttıkları için mutlu olduklarını söyleyen Hoşfikirer, "İki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Bizim çok daha net pozisyonlarımız vardı. Oyunda düşündüğümüz planın aynen olması gelecek adına iyi sinyaller verdiğini görmek bizi mutlu etti. Kazanmak önemli ama Yusuf'un sakatlığı bizi üzdü. Türk futbolu adına kendi takımımız adına inşallah en kısa sürede sahalara dönmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Yusuf Sarı için lif atması veya adale yırtılması diye düşünüyoruz"

Mücadelenin son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkan Yusuf Sarı ile ilgili ise Cengiz Hoşfikirer, "Yusuf'un sorunu yok MR çekilecek, sonra netleşecek ya adale yırtılması ya da lif atması diye düşünüyoruz. İnşallah düşündüğümüz şeylerin daha hafifi olur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL