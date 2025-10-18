Adana Demirspor Teknik Direktörü Penaltı Kararına Tepki Gösterdi

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'a 6-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Koray Palaz, penaltı kararına tepki göstererek, "Bizim oyuncu grubunun umudunu kıran nokta burası." dedi.

Palaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, penaltı kararının verildiği maçın 29. dakikasına kadar olan sürece dair tüm sorulara cevap verebileceğini söyledi.

Kentin 85 yıllık tarihe sahip takımının varlığını sürdürmesi için genç oyuncu grubuyla mücadele ettiklerini kaydeden Palaz, "Oyunun kuralı neyse o uygulansın." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Gerek yayıncı kuruluş, gerek diğer platform kim yayınlıyorsa baksınlar penaltıya. Bizim oyuncu grubunun umudunu kıran nokta burası. Sakaryaspor'u tebrik ederiz. Sorun değil. Biz bir şehrin 85 yıllık hayalini, bir gerçeği yaşatmaya çalışırken bu olmaz. Maç sonunda 'Gel hocam içerde anlatayım.' dedi. Geldim kapıyı kilitledi içerden sarı kart vermiş. Futbol kimler tarafından nasıl yönetiliyor. Yanlış duymadınız, hakem Egemen bey beni içeriye davet edip, 'Hocam içeride konuşalım.' dedi. Geldim ve kapıyı kilitledi. Bana içerde sarı kart vermiş. Bana da bunu temsilci iletti. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım."

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü ise rakip oyuncuların direnciyle karşılaşacaklarını bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını belirterek, "Oyuncularıma teşekkür ettim. Adana Demirspor'un oyuncularına da verdikleri mücadeleden, göstermiş oldukları azimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu kötü günleri tamamlarlar." ifadesini kullandı.

Sütlü, Adana Demirspor galibiyetinin ardından sahalarında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacaklarını dile getirdi.