Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: 'Turu geçmek için daha çok çalışmamız lazım'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, NK Osijek galibiyetinin ardından takımının mücadelesini övdü ve turu geçmek için daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, NK Osijek galibiyetinin ardından, "Takımımızın verdiği mücadele her şeyi uygulamamızın göstergesiydi. Fakat turu daha geçmedik, çok çalışmamız lazım" dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor, Hırvatistan ekibi NK Osijek'i 5-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Çok çok mutluyum bu akşam. Takımımızın verdiği mücadele her şeyi uygulamamızın göstergesiydi. Ancak oyuncularım bugün mutlu olabilir. Fakat biz turu daha geçmedik. Bir şeyler başarabilmek için daha çok çalışmamız lazım. Pazar günü de Çaykur Rizespor ile karşılaşacağız. Yarın çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Osijek'e fırsat vermediklerini söyleyen Hollandalı teknik adam, "Rakiplerimizin şut atamaması çok sevindirici. Onlara ihtimal bırakmamak bizleri sevindirdi. Hırvatistan'a gidip ikinci maçı oynayacağız. Ayaklarımızın yere basması lazım. Orada da burada oynadığımız şekilde oynarsak turu alırız" diye konuştu.

Öte yandan Patrick Kluivert, Badou Ndiaye'nin koşulara başladığını, sakatlığının geçmesi halinde takıma en kısa sürede katılacağını belirtti. - ADANA