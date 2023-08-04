Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: 'Takımım Muazzam Bir Mücadele Verdi'

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'ncı Tur rövanş karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında CFR Cluj'ü 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve CFR Cluj Teknik Direktörü Andrea Mandorlini, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Kluivert, rakibin ilk maçtan daha farklı bir sistemle maça çıktığını ancak bu duruma çabuk adapte olduklarını belirterek, "İlk 20 dakikayı domine ederek başladık. Rakibin arkasına hızlı bir şekilde sarkarak pozisyonlar bulduk. Onlar da hızlı geldi ancak savunmada çok zorlanmadık. Sonrasında kornerden güzel bir gol attık. Çalıştığımız noktalardan gol atmak güzel bir şey. İlk yarıyı önde bitirmek mutluluk vericiydi" diye konuştu.

CFR Cluj Teknik Direktörü Andrea Mandorlini ise şanssız bir gece yaşadıklarını belirterek, "Maalesef ki futbolda bazen böyle zor anlar yaşanıyor. İki ayrı dikkatsizlik ve hata, maç bize doğru dönmüşken mağlubiyete neden oldu. İlk yarının sonu ve 2'nci yarıda yediğimiz gollerde dikkatsizlik sonucu turu kaybetmiş olduk" dedi.