Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert Rövanş için sabırsızlanıyor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert Rövanş için sabırsızlanıyorum

Olgucan KALKAN CLUJ - ROMANYA,(DHA)-

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Rövanş maçı için sabırsızlanıyorum. Çünkü işi Adana'ya da bırakmış olduk dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Romanya ekibi Cluj ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktörü Patrick Kluivert, maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu.

1-0 geriye düşmelerine rağmen kendi oyunlarını oynamaya devam ettiklerini belirten Hollandalı çalıştırıcı, Maçın her anında kendi futbolumuzu oynamaya devam ettik. Tabi ki de baktığınızda çok şanssız bir şekilde gol yedik ve uzun bir süre 1-0 geride oynadık. Ona rağmen her anda biz kendi futbolumuza devam ettik. Kendi futbolumuzu oynadığımız için de çocuklarımızla gurur duyuyorum. Ama şunu da söylemek lazım. Rövanş maçı için de sabırsızlanıyorum. Çünkü işi Adana'ya da bırakmış olduk. Ama dediğim gibi daha fazla goller de atabilirdik. Kaçırdıklarımız da oldu. Ama genel olarak baktığınızda çok iyi bir maç olduğunu ve kendi beklentimiz dışında hiçbir şey gerçekleşmediğini söyleyebilirim diye konuştu.

Patrick Kluivert, turu geçme ihtimalleriyle ilgili de şunları söyledi;

Açıkçası tur ihtimalinin yarı yarıya olduğunu düşünüyorum. Ama iyi bir şansımız da olduğunu biliyorum çünkü kendi evimizde oynayacağız. Dediğim gibi bu maçla alakalı bütün analizlerimizi yapacağız. Herhangi bir şekilde farklı bir maçla uğraşmayacağız. Maçtan maça plan yaparak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Açıkçası bu maçta da şanslarımızı bulduk aslında ama sadece gol atamadık. Ona baktığınızda da kendi evimizde oynayacağımız için tabii ki bir avantaj olarak görüyorum.