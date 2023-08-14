Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: 'Futbolcularımla gurur duyuyorum'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Çaykur Rizespor galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, 'Yeni lige çıkan bir takım için gerçekten çok iyi oynadılar, zorladılar sonuna kadar. Bizim için en önemlisi galibiyetle bitirmekti, önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Futbolcularımla gurur duyuyorum' dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Çaykur Rizespor galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Yeni lige çıkan bir takım için gerçekten çok iyi oynadılar, zorladılar sonuna kadar. Bizim için en önemlisi galibiyetle bitirmekti, öneli b ir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Futbolcularımla gurur duyuyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Patrick Kluivert açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, "10 gündür üçüncü maçımız bu, yan biraz da tabii ki kısa aralıklar oynanınca ister istemez bir de hava şartlarının tabii ki de bu bir bahane değil. Herkes hava şartlarını biliyor burada. Hava şartları da çok zorlu koşullarda oynadık bugün. Rizespor'u tebrik etmek istiyorum, yani yeni lige çıkan bir takım için, gerçekten çok iyi oynadılar, zorladılar sonuna kadar. Bizim için en önemlisi galibiyetle bitirmekti. Önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum, futbolcularımla da gurur duyuyorum. Gerçekten zorlu koşullarda dediğim gibi bahane olmasın da bir galibiyet almak ve üç puanın Adana'da kalması bizim için çok önemliydi" diye konuştu. - ADANA