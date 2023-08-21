Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: Beraberlik adil bir sonuç oldu

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, MKE Ankaragücü ile oynanan maçın ardından beraberliğin adil bir sonuç olduğunu belirtti. Kluivert, takımının yoğun fikstür ve eksik oyunculara rağmen iyi mücadele ettiğini söyledi. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi'nde oynayacakları Genk maçı öncesi maçın ertelenmesi düşüncesine de değindi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Saha içerisinde iki takımın da mücadeleci bir oyun sergilediğini dile getirerek, "Beraberlik adil bir sonuç oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "İki takım açısından doğru bir sonuç olduğunu söyleyebilirim. Beraberlik adil bir sonuç oldu. Tabii ki biz sonuçtan memnun değiliz. Son haftalarda yoğun bir fikstürde mücadele ediyoruz. 3 tane de oyuncumuz eksikti. Ama bunlar bahane değil. Gün sonunda iki takım da iyi mücadele etti. Saha içerisinde yorgun görünsek de iyi mücadele ettiğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi'nde oynayacakları Genk maçı öncesi Süper Lig'deki maçın ertelenmesi düşüncesiyle ilgili gelen soruya Hollandalı teknik adam, "Federasyonun uyguladığı bir fikstür var ve buna saygı duyuyoruz. İki takım içinde uygunsa tabii ki ertelenmesini isteriz. Ama bizim şu anki tek düşüncemiz Genk karşısında iyi sonuç almak. Sadece buna odaklanmış durumdayız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL