Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella: Beşiktaş sezonun ikinci yarısının en formda takımı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında yaptığı açıklamada Beşiktaş maçıyla ilgili düşüncelerini aktardı. Montella, Beşiktaş'ın sezonun ikinci yarısının en formda takımı olduğunu belirterek, istedikleri sonucu almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"Geldiği günden beri fazla katkısı olan bir oyuncu. Kendisi için mutluyum. Ön tarafta takım arkadaşlarını gol atabilecek pozisyonlara sokuyor. Bizim için mükemmel. Bize çok fazla katkısı oldu."