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Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis: 'Oyuncularım hiçbir zaman oynamaktan vazgeçmedi'

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Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, Galatasaray maçının ardından oyuncularının mücadelesinden bahsederek, Galatasaray'ın her denemesinde gol attığını söyledi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularım hiçbir zaman oynamaktan vazgeçmedi. Bugün ne yaparsak yapalım günümüzde değildik. Galatasaray'da her denemesinde geldi ve gol attı" dedi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, çılgın bir maç yaşadıklarını anlatarak, "Bugün benim açımdan çılgın bir maç olarak geçtiğini söyleyebilirim. İlk 20 dakikada iyi bir mücadele ortaya koyduk. Hatalı gol yedik ve hemen ardından 1-1'i yakalayabilirdik. Ancak o sırada hemen 2. hatalı bir gol yedik. Oyuncularım hiçbir zaman oynamaktan vazgeçmedi. Bugün ne yaparsak yapalım günümüzde değildik. Galatasaray'da her denemesinde geldi ve gol attı. Oldukça kaliteli bir takım. Bu maçtan pozitif veri almamız lazım. Bu maçın içerisinde pozitif veri çıkartmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar mücadele ettik"

Adana Demirsporlu taraftarların her maça gelmesi gerektiğini söyleyen Valkanis, "İkinci yarıya başlamadan önce herkesin sakin olmasını istedik. Şanslarda yakaladık fakat futbolda bunları kaçırdığınız zaman bu tarz sonuçlar yaşanabiliyor. Bugün akademiden 2 oyuncumuz sahadaydı. Bugün bir şey yapacak gibi olup Galatasaray'ı zora sokabileceğimiz noktada bir şanssızlıkla karşılaştık. Rakip Galatasaray diye geride durmadık, sonuna kadar mücadele ettik. Geçen seneden oynayan çok oyuncu yok. Taraftarın sadece büyük maçlara değil, Adana Demirspor'un oyununu izlemesine gelmesini sağlayacağım" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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