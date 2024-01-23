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Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Biraz zamana ihtiyacımız var

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Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, takımda bir şeyleri göstermek için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Karaman, transfer çalışmaları ve takımın gelişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, teknik ekip olarak göreve yeni geldiklerini ve takımda bir şeyleri göstermek için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İlk 45 dakika oyunun ve topun kontrolü bizdeydi ama gol bölgelerinde etkisiz kaldık. Sadece topa sahip olmak yetmiyor aynı zamanda gol bölgelerine girip, orada fazla olup, pozisyonlara girmek lazım. Bunlar geliştirmemiz gereken konular. İkinci yarı 45 dakika 10 kişi oynadık. Sadece mücadele ettik ama futbol için yeterli değil. Bazen 10 kişi de ataklara çıkıp, gol bulmalısınız. Kadromuzun değişmesi, hamle gücümüzdeki eksikleri biliyoruz. Teknik ekip olarak da antrenman yapmamız lazım. Bir an önce o boşluğun gelmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Biraz zamana ihtiyacımız var"

Bulundukları pozisyondan çıkabilmek için çalışmaları gerektiğini söyleyen Karaman, "Transfer konusunda başkanımızın ciddi çalışmaları var. Sakat oyuncularımız var, Yusuf Sarı'nın dönüşü ciddi katkı yapabilir. 1.5 sezon ara verdik. Kayserispor'da bıraktığımız ekolün üzerine geldi arkadaşlar. Burada teknik ekip olarak takımı geliştirmemiz gerekiyor. Taç atışı, korner, duran top çalışmalıyız. Türkiye'deki futbol ortamı bir değişik. Biz de verilen görevi en iyi şekilde futbol olarak tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var. Transfer konusunda da ciddi adımlar atılıyor" diye konuştu.

"Önemli oyuncuların yeri mutlaka dolmalı"

Yusuf Sarı'nın isminin Galatasaray ile anıldığının sorulması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Kulübün menfaatine olan bu transferleri kulüpler yapabiliyor bazen. Mesele onların yerini doldurabilmek. Yusuf'un 7 asisti var. Giden 6 oyuncu 20 gole katkı yapmış. Yusuf'un da 7 asistini düşün. Tabii bu kulübün kendi iç yapısı. Ama önemli oyuncuların yeri mutlaka dolmalı. 3-4 maç kaybedince ligin farklı yerinde kendini bulabiliyorsun" cevabını verdi.

"Lig çok farklı"

Hikmet Karaman, Süper Lig'de farklı parametrelerin olduğuna da değinerek, "Geçen sene depremi yaşayan bir ülke. Daha önce de korona virüsün gelip liglerin tatil olması. Buna bütün olarak bakmak lazım. Bazı takımların ligden çekilmesi. Teknik adamlara pro lisans verilirken, bunları yetiştirenlerin kalitesi, yeni gelen genç neslin tecrübesi, dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik kriz... Bunlar başlı başına bir takımı etkileyecek konular. Bazı başarılar geçici olur. Geçen hafta Beşiktaş'ın ısınmasını izledim, çok beğendim, taktik ısınıyorlar. Sonra Pendikspor maçının skoruna şaşırdım. Lig çok farklı. Farklı parametreler var etkileyen. Yabancı antrenörler bunu ilk başta kavrayamaz" cümlelerine yer verdi.

"Önce geçmişi bilip, geleceğe adım atlayız"

2024-2025 sezonundan itibaren 12'ye, bir sonraki sezon ise 11'e düşürülecek yabancı kuralıyla alakalı görüşlerini aktaran deneyimli teknik adam, "Kurallar çok değişiyor. Biz de bunu çok tartıştık. Yabancı kuralının amacı yerli oyuncunun çıkması. Ama Türkiye yabancının serbest olduğu dönemde en çok yurt içinden yurt dışına oyuncu transfer etmiş. Önce geçmişi bilip, geleceğe adım atlayız. Sürekli yeni gelen yönetim grubunun düşünceleriyle değil de global bakmamız lazım. Pro lisanslı teknik direktör yetiştirmek de çok önemli. Ülke önce çok kaliteli teknik direktör yetiştirecek. Nuri Şahin, Borussia Dortmund'a gitti, UEFA Pro Lisansı'nı orada yapacak. Bu konuda çok iyi çalışmaların yapılması lazım" şeklinde konuştu.

Hikmet Karaman, bir süredir takım çalıştırmamasıyla ilgili de, "Benim için zor adam diyorlarmış. Bu hocayı almayın diyorlarmış. Ülkemizin kültürü bu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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