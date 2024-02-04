Üye Girişi
Haberler

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: 'Bir an önce takım hüviyetini toparlamamız lazım'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Pendikspor maçının ardından takımın gelişmesi gerektiğini belirterek, oyuncu gruplarını toparlamaları gerektiğini söyledi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, teknik anlamda birçok şeyi geliştirmeleri gerektiğini belirterek, "Bir an önce takım hüviyetini, oynayacak ilk 11, girip çıkan oyuncu grubunu toparlamamız lazım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 2-1'lik skorla yenildi. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadelenin 67. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Nabil Alioui'nin elinde kırık oluştuğunu belirten Karaman, "Şimdi doktorumuzla konuştum, yeni transfer ettiğimiz oyuncu Nabil'in elinde kırık varmış. Oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bizim için önemli bir oyuncuydu. Emre de sakatlanıp çıktı. Dolayısıyla ikinci yarının ilerleyen bölümünde, rakibin 10 kişi kaldığı zamanlarda bu iki oyuncunun bireysel yeteneği ve kaliteleriyle skorda çok etkili rol oynayacaklarını düşünüyordum. Ama ikisi de dışarı çıkmak zorunda kaldı. Teknik anlamda birçok şeyi geliştirmemiz lazım. Yeni gelen oyuncu grupları var, giden oyuncu grupları var, transfer olup gelecek oyuncu arkadaşlarımız var. Yusuf Sarı gibi Balotelli gibi de aramıza katılması gereken oyuncu grupları var. Bir an önce takım hüviyetini, oynayacak ilk 11, girip çıkan oyuncu grubunu toparlamamız lazım" diye konuştu.

"Biz hata yaptığımız kadar hakem arkadaşlarımız da yapıyor"

Maçtaki hakem kararları hakkında da konuşan Hikmet Karaman, "Biz hata yaptığımız kadar hakem arkadaşlarımız da yapıyor. Ofsaytı hemen kaldırdı. Pozisyonu bir gör. Yarı otomatik sistem geldi. Değerli hocam, niye kaldırıyorsun bayrağı? Bak, geçen hafta başkanımız ceza yedi, bu hafta zor tuttu kendini. Yani sinirleniyor insanlar. Bırak, baksınlar. Ondan sonra değerlendirmeni yap. Biz de baktık gol gibi duruyor. Belki çok zor karar verilecek bir pozisyon. Avantaj kurallarını hakem arkadaşlarımızın iyi uygulaması gerekiyor. 7 dakika uzatma var. 10 oyuncu değişiyor. İkinci yarı 8 oyuncu değişti. Bu süreler çok önemli. Uzatma 7 dakika veriyorsun. Uzatma içerisinde en az 4 dakikayı rakip çalıyor. Hakemlerimizin de bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta içerde oynayacağımız çok önemli maç var. Aramıza gelecek yeni oyuncu grubuyla, sakatlığı geçen oyuncularla, taraftarlarımızla birlikte 3 puanla tanışıp bir an önce kendimizi sağlam bir yerde bulmak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Adana Demirspor'un altyapısında çok başarılı oyuncular var"

Adana Demirspor formasıyla ilk maçına çıkan 15 yaşındaki Ozan Demirbağ'ın çok yetenekli bir oyuncu olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, "Ozan'dan ben bahsetmek istemedim. Çünkü oynattıma getirmek istemedim. Pozisyonda dokunsa maç 2-2 olacak. Adana Demirspor'un altyapısında 3-4 oyuncu var. Benim bu oyuncularla üç dört hafta çalışmam gerekiyor. Çalıştığımda onları da alıp oyuna katacağım. Onlar da yetenekli çocuklar. Başkan Murat Bey tecrübemize, teknik adamlığımıza güvenerek buraya getirdi. Çünkü yeni bir oluşum yaşıyor Adana Demirspor. Kolay değil. Bakın ilk defa gelen iki oyuncu ilk 11 oynadı. Sadece taktik, konuşma, görsel çalıştık. Bir süreye ihtiyacımız var. Ama bu süreyi de hem bizim kendi deneyimimiz hem de oyuncuların vereceği çalışma şevkiyle minimuma indirip o tehlikeyi yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Hikmet Karaman Pendikspor Karaman Basın Toplantısı Maç Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 4 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Manchester Utd - West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester Utd - West Ham maçı nereden izlenir? Chelsea - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Wolverhampton maçı nereden izlenir? Bournemouth - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bournemouth - Nottingham Forest maçı nereden izlenir? KASIMPAŞA – ALANYASPOR CANLI: Kasımpaşa – Alanyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kasımpaşa Alanyaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLİĞİ – ÇORUM FK CANLI: Gençlerbirliği – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Çorum FK canlı yayın linki! Kasımpaşa - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kasımpaşa - Alanyaspor maçı nereden izlenir? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı nereden izlenir? Yargı Fırat kim, gerçek adı nedir? Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 81. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak? Yönetmelik nedir, kim çıkarır? TBMM yönetmelik çıkarabilir mi? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Trabzonspor FK hangi kanalda, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title