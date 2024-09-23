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Adana Demirspor, Teknik Direktör Michael Valkanis ile Yollarını Ayırdı

Adana Demirspor, Teknik Direktör Michael Valkanis ile Yollarını Ayırdı
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Trendyol Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, ligde 6 maçta 1 puan toplayarak sonuncu sırada yer alması üzerine Avustralyalı Teknik Direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Valkanis'e teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Avustralyalı Teknik Direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Ligde 6 maçta 1 puan alarak sonuncu sırada yer alan Adana Demirspor, Avustralyalı Teknik Direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Mavi-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Valkanis'in karnesi

Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Adana Demirspor ile 6 maça çıkan Valkanis, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Valkanis'in ekibi, bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

'Harry Potter' çıkışı çok konuşulmuştu

Öte yandan Michael Valkanis'in 2-1 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçının ardından basın toplantısında söylediği "Ben Harry Potter değilim" sözleri çok konuşulmuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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