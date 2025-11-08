Adana Demirspor, Teknik Direktör Kubilayhan Yücel ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Kubilayhan Yücel ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Kubilayhan Yücel ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Yeni teknik direktörümüz Kubilayhan Yücel'e görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.