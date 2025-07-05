Adana Demirspor, Teknik Direktör Koray Palaz ile Anlaştı

Adana Demirspor, Teknik Direktör Koray Palaz ile Anlaştı
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, 46 yaşındaki Teknik Direktör Koray Palaz ile 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Koray Palaz ile anlaştı.

Trendyol Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Adana Demirspor, 46 yaşındaki Koray Palaz ile anlaştı. Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Koray Palaz ile 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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