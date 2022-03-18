Adana Demirspor, Tarık Çamdal ile yollarını ayırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor, Tarık Çamdal ile yollarını ayırdı

AA - Eren Bozkurt - Spor
 - Güncelleme:
Adana Demirspor, Tarık Çamdal ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sağ bek Tarık Çamdal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sağ bek Tarık Çamdal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Tarık Çamdal, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title