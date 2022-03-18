Adana Demirspor, Tarık Çamdal ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sağ bek Tarık Çamdal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.