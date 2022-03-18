Adana Demirspor, Tarık Çamdal ile yollarını ayırdı
AA - Eren Bozkurt - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sağ bek Tarık Çamdal ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sağ bek Tarık Çamdal ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.
AA / Eren Bozkurt - Spor