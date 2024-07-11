Adana Demirspor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, sezon öncesi kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Kırmızı-lacivertli ekip hazırlıkların ikinci etabını ise İtalya'da gerçekleştirecek.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu. Ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor. 22 Temmuz'a kadar hazırlıklarına burada devam edecek olan mavi-lacivertli ekip, sezon hazırlıklarının ikinci etabını ise 23 Temmuz'da İtalya'da gerçekleştirecek.

Sezon öncesi hazırlıkları çerçevesinde Napoli ve Bari ile hazırlık maçı yapacak olan güney temsilcisi, kamp çalışmalarını 1 Ağustos'ta tamamlayarak Adana'ya dönecek.

Adana Demirspor'un 2024-2025 sezonundaki önemli maçları

4. hafta Adana Demirspor - Galatasaray

13. hafta Trabzonspor - Adana Demirspor

16. hafta Adana Demirspor - Beşiktaş - ADANA