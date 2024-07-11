Üye Girişi
Haberler

Adana Demirspor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demirspor, yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Hazırlıklarını Bolu'da sürdüren ekip, ikinci etabı için İtalya'ya gidecek.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, sezon öncesi kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Kırmızı-lacivertli ekip hazırlıkların ikinci etabını ise İtalya'da gerçekleştirecek.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu. Ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor. 22 Temmuz'a kadar hazırlıklarına burada devam edecek olan mavi-lacivertli ekip, sezon hazırlıklarının ikinci etabını ise 23 Temmuz'da İtalya'da gerçekleştirecek.

Sezon öncesi hazırlıkları çerçevesinde Napoli ve Bari ile hazırlık maçı yapacak olan güney temsilcisi, kamp çalışmalarını 1 Ağustos'ta tamamlayarak Adana'ya dönecek.

Adana Demirspor'un 2024-2025 sezonundaki önemli maçları

4. hafta Adana Demirspor - Galatasaray

13. hafta Trabzonspor - Adana Demirspor

16. hafta Adana Demirspor - Beşiktaş - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Fenerbahçe İtalya Adana Bolu Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

 Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

 Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title