Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü ele turunda NK Ojisek'i elemişti. Ojisek yöneticileri Adana Demirspor'un Kuzey Makedonyalı defans oyuncusu Jovan Manev'i kiralayarak renklerine kattı. NK Osijek, Manev'in transferini duyurarak sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Adana Demirspor, stoper oyuncusu Jovan Manev'i NK Osijek'e kiraladı.

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü ele turunda NK Ojisek'i elemişti. Ojisek yöneticileri Adana Demirspor'un Kuzey Makedonyalı defans oyuncusu Jovan Manev'i kiralayarak renklerine kattı. Adana Demirspor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadan Manev'e başarılar diledi.

NK Osijek'da sosyal medya hesabından Manev transferini duyurarak, "Jovan Manev, NK Osijek'in yeni oyuncusu olup, sezon sonuna kadar Adana Demirspor'dan kiralanmıştır. Aramıza hoşgeldin! Jovan, Kuzey Makedonya'yı temsil ettikten sonra takıma katılacak" şeklinde açıklama yaptı. - ADANA