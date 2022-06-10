Adana Demirspor, sol bek Kevin Rodrigues'i transfer etti Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı. Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kevin Rodrigues ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi. Rodrigues, daha önce bazı İspanya ve Fransa takımlarında da forma giymişti. AA / Bekir Ömer Fansa - Spor Adana Demirspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Adana Demirspor, sol bek Kevin Rodrigues'i transfer etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.