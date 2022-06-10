Adana Demirspor, sol bek Kevin Rodrigues'i transfer etti - Haberler

Adana Demirspor, sol bek Kevin Rodrigues'i transfer etti
AA - Bekir Ömer Fansa - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kevin Rodrigues ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.
Rodrigues, daha önce bazı İspanya ve Fransa takımlarında da forma giymişti.
AA / Bekir Ömer Fansa - Spor