Adana Demirspor, sol bek Kevin Rodrigues'i transfer etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor, sol bek Kevin Rodrigues'i transfer etti

AA - Bekir Ömer Fansa - Spor
 - Güncelleme:
Adana Demirspor, sol bek Kevin Rodrigues'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kevin Rodrigues ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Rodrigues, daha önce bazı İspanya ve Fransa takımlarında da forma giymişti.

AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

Adana Demirspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title