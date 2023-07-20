Adana Demirspor, Simon Deli ile yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Simon Deli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Simon Deli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Simon Deli'nin sözleşmesi kendisiyle anlaşılarak karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Spor