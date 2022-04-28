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Adana Demirspor, seyirci sayısında haftanın lideri oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Adana Demirspor, seyirci sayısında haftanın lideri oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk ettiği maçta toplam 27 bin 180 seyirci ile haftanın en yüksek seyircili takımı oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk ettiği maçta toplam 27 bin 180 seyirci ile haftanın en yüksek seyircili takımı oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın seyirci rakamları açıklandı. Mavi-lacivertli ekip 27 bin 180 seyirci ile 25 bin 698 seyircili Beşiktaş'ı geride bırakıp haftanın lideri oldu. Adana Demirspor kulübü ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara teşekkür etti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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