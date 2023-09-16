Adana Demirspor, Senegalli defans oyuncusu Pape Abou Cisse'yi transfer etti

Adana Demirspor, transferin son gününde defans hattını Cisse ile güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Son olarak Olimpiakos'ta oynayan 28 yaşındaki stoper Pape Abou Cisse ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transferin camiamıza hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.