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Adana Demirspor, Semih Güler'in sözleşmesini uzattı

AA - Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, Semih Güler'in sözleşmesini uzattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, defans oyuncusu Semih Güler'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, defans oyuncusu Semih Güler'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki defans oyuncusu Semih ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Semih, Akdeniz ekibinde 16 Ocak 2019'dan bu yana forma giyiyor.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Adana Demirspor Semih Güler Spor Haberler

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