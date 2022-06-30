Adana Demirspor, Semih Güler'in sözleşmesini uzattı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, defans oyuncusu Semih Güler'in sözleşmesini 3 yıl uzattı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, defans oyuncusu Semih Güler'in sözleşmesini 3 yıl uzattı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki defans oyuncusu Semih ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Semih, Akdeniz ekibinde 16 Ocak 2019'dan bu yana forma giyiyor. AA / Eren Bozkurt - Spor Adana Demirspor Semih Güler Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Adana Demirspor, Semih Güler'in sözleşmesini uzattı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.