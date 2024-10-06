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Adana Demirspor, Samsunspor'a 3-1 Yenildi

Adana Demirspor, Samsunspor'a 3-1 Yenildi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, sahasında Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Adana Demirspor, ikinci yarıda Samsunspor'un gollerine engel olamayarak maçtan mağlup ayrıldı.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, sahasında Samsunspor'a 3-1 yenildi.

Adana Demirspor, sahasında Samsunspor'u ağırladı. Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Alper Akarsu yönetti.

Adana Demirspor, karşılaşmanın ilk yarısını Yusuf Barası'nın, 7'inci dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında ise Samsunspor 58. dakikada Arbnor Muja'nın attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

90+3'te Adana Demirspor ağlarını havalandıran Landry Dimata skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin 90+10 dakikasında Soner Aydoğdu Samsunspor'u 3-1 öne geçiren golü kaydetti. Sahadan 3-1 galibiyetle ayrılan Samsunspor 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: ANKA / Spor

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