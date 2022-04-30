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Adana Demirspor, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti

AA - Fikret Kavğalı - Spor
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Adana Demirspor, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti.

Mavi-lacivertli kulüp twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor Kulübü'nü ve camiasını tebrik ederiz." denildi.

AA / Fikret Kavğalı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Trabzonspor, Spor, Haberler

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