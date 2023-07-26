Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı için Romanya'ya gitti. Mavi-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında ülkeyi temsil etme hakkına sahip oldu.

SPOR Adana Demirspor ilk Avrupa maçı için Romanya'ya gitti

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Romanya ekibi Cluj'un konuğu olacak Adana Demirspor, Romanya'ya gitti.

2022-23 sezonunu 4'üncü tamamlayarak en başarılı Süper Lig sezonunu yaşayan mavi-lacivertliler, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı ve tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında ülkeyi temsil etme hakkına sahip oldu. İlk Avrupa kupası maçı deneyiminin heyecanını yaşayan Adana Demirspor'un macerası bugün başladı.

Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme turu ilk maçında deplasmanda Romanya temsilcisi Cluj ile yarın akşam karşı karşıya gelecek. Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda 20.30'da oynanacak karşılaşma öncesinde, mavi-lacivertli ekip karşılaşma için Romanya'ya gitti. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Romanya'ya giden Adana Demirspor'da kafile ile birlikte yer alan Başkan Murat Sancak'ın havaalanı içinde elektrikli bisiklet kullanması keyifli anlara sahne oldu. Güney ekibinde saat 20.00'de teknik direktör Patrick Kluviert ve bir futbolcu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Temsilcimiz, 20.30'da ise Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda son çalışmasını gerçekleştirecek.