Adana Demirspor, Rizespor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına devam etti. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki hazırlıklar, kulüp tesislerinde gerçekleşti.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Adana ekibi, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde idman yaptı.
Isınma hareketleri ve taktik çalışma yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor, 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor