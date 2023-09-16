Adana Demirspor Pendikspor'u 3-0 Yendi

Pendikspor maçının ardından

Can ÇELİKADANA, (DHA)- Adana Demirspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında konuk ettiği Pendikspor'u 3-0 yendi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, istedikleri gibi bir akşam geçirmediklerini belirterek, 'Karşımızda çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım vardı. Büyük takımlar harici bu ligde en az onlar kadar iyi oyunculara sahip bir rakibe karşı oynadık. O önemli ayakların becerisi, sonuca yansıdı. İlk yarıda maalesef birebir oyunda çok zayıf kaldık. Onların topu almasına ve oynamasına, yaptıkları koşulara karşılık veremedik. İkinci yarıda pozisyonlara girdik. Belki maçı 2-1 yapabilsek motivasyonumuz artabilirdi. Biz pozisyonları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi. Adana Demirspor'u kutluyorum. Bizim gücümüz bugün yetmedi' dedi.

KLUIVERT AYAKLARIMIZIN YERE BASMASI LAZIM

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ise futbolcularıyla aldıkları sonuçtan dolayı gurur duyduğunu belirterek, 'Milli takım arasından sonra böyle bir galibiyet almak bizim için çok önemliydi. Bir dahaki maçları seyredebilmek için takıma iyi bir hissiyat veriyor. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bütün çalışmalarımızı sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. Takımımın sergilediği performanstan dolayı mutluluk duyuyorum' diye konuştu.

BALOTELLI'Yİ HAZIR HALE GETİRECEĞİZ

Mario Balotelli transferi hakkında da konuşan Kluivert, 'Takıma gelmeden önce bireysel olarak antrenmanlar yaptı. Takımla da çalışmalara başladı. En hızlı şekilde takıma motive etmeye, en fit formuna getirmeye çalışacağız. Balotelli de hazır ve iyi bir takıma geldi. Kendisini ılık suyun içerisinde buldu. O yüzden onu iyi bir şekilde hazırlayacağız' ifadelerini kullandı. (DHA)