Adana Demirspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü sahasında Pendikspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Mavi-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adana ekibi, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ligde 10. sırada yer alıyor. - ADANA