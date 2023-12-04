Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile Yollarını Ayırdı

Adana Demirspor, sezon başında göreve getirilen Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Patrick Kluivert'ın Adana Demirspor macerası 5 ay sürdü. Lacivert-mavililer, sezon başında Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Hollandalı çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Adana ekibinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kluivert ve ekibine teşekkür eder, sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Adana Demirspor ile Trendyol Süper Lig'de 14, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 6 olmak üzere toplam 20 karşılaşmaya çıkan Patrick Kluivert, bu müsabakalarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği Samsunspor'a 3-1 mağlup olan Adana ekibi, ligde 14 hafta sonunda topladığı 23 puanla 5. sırada yer aldı. - ADANA