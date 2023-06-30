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Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaştı

Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaştı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile anlaşma sağladı. Kluivert, İstanbul'a gelerek sözleşme imzaladıktan sonra Adana'ya hareket edecek.

p>Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un anlaşma sağladığı Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert, İstanbul'a geldi.

Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Patrick Kluivert ile anlaşmaya vardı. Son detayları görüşmek için İstanbul'a gelen 46 yaşındaki teknik adam 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Patrick Kluivert, İstanbul'da sözleşme imzaladıktan sonra Adana'ya hareket edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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