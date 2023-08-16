Adana Demirspor Osijek maçı için Hırvatistan'a gitti

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın oynayacağı Osijek maçı için Hırvatistan'a gitti. Mavi-lacivertlilerin başkanı Murat Sancak da takımı yalnız bırakmadı.

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın oynayacağı Osijek maçı için Hırvatistan'a gitti.

Adana Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçen teknik heyet ve futbolcular, daha sonra özel uçakla Osijek kentine hareket etti. Mavi-lacivertlilerin başkanı Murat Sancak da takımı yalnız bırakmadı.

Opus Arena'da yarın TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Lee Betts ve Akil Howson üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Michael Salisbury olacak.

Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.