Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi
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Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında oynanan karşılaşmada Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 yendi. Goller: Dk. 31 Belhanda, Dk. 57 Emre Akbaba (Adana Demirspor), Dk. 82 Milson (MKE Ankaragücü)
Stat: Eryaman
Hakemler: Çağdaş Altay, Selahattin Altay, Murat Altan
Mke Ankaragücü : Doğukan Kaya, Malcuit (Dk. 87 Mert Can), Radakovic (Dk. 70 Arda Ünyay), Arda Kızıldağ, Fıratcan Üzüm, Kitsiou, Dokanovic, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 86 İbrahim Yılmaz Çiçek), Chatzigiovanis (Dk. 63 Milson), Gökhan Töre, Beridze (Dk. 63 Hanousek)
Adana Demirspor : Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış (Dk. 46 Semih Güler), Manev, Yıldırım Mert Çetin, Abdurrahim Dursun, Nongoh (Dk. 46 Morel), Gökhan İnler, Yusuf Erdoğan (Dk. 84 Jaganjac), Rodrigues (Dk. 75 Yusuf Sarı), Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 67 Salih Kavrazlı)
Goller: Dk. 31 Belhanda, Dk. 57 Emre Akbaba ( Adana Demirspor ), Dk. 82 Milson ( Mke Ankaragücü )
Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında oynanan karşılaşmada Adana Demirspor, Mke Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 yendi.
57. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Rodrigues'in sağ kanattan ortasında kale sahasının içinde Emre Akbaba, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-2.
61. dakikada Chatzigiovanis çalımlarla ceza sahasına getirdiği topu penaltı noktasının önündeki Beridze'ye bıraktı. Beridze'nin müsait durumdaki şutunda kaleci Vedat Karakuş topu kurtardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.
82. dakikada MKE Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Konuk ekip savunmadan çıkarken topu kaybetti. Kitsiou kazandığı topu Milson'a verdi. Sağdan ceza sahasına giren Milson, ayak dışı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.
Adana Demirspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.