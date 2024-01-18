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Adana Demirspor - MKE Ankaragücü Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un MKE Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın biletleri bugün 19.40'ta satışa çıkacak. Maç 20 Ocak Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un MKE Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın biletleri bugün 19.40'ta satışa çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Ligde 29 puan ile 6. sırada bulunan Y. Adana Demirspor ile 24 puan ile 12. sırada bulunan MKE Ankaragücü mücadelesi 20 Ocak Cumartesi saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni Adana Stadyumu'nda 20 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçının biletleri bugün saat 19.40'ta satışta. Yalnızca gişeden alımlarda geçerli olmak üzere, kadın, öğrenci ve engelli taraftarımıza tüm tribünlerde maç biletleri 50 TL olacaktır. Bilet satışları kademeli olacaktır, alt tribünlerde bilet tükenmesi durumunda üst tribünler de satışa açılacaktır" denildi.

Maç biletinin fiyatları ise şu şekilde:

"Batı tribün üst 100 TL, batı tribün alt 150 TL, kale arkaları alt 100 TL, kale arkaları üst 80 TL, maraton üst 100 TL, maraton alt 150 TL, güney balkon 150 TL" - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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