Adana Demirspor, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı önde tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında oynanan karşılaşmada Adana Demirspor, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Belhanda'nın golüyle öne geçen Adana Demirspor, ilk yarıyı üstün tamamladı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Çağdaş Altay, Selahattin Altay, Murat Altan

Mke Ankaragücü : Doğukan Kaya, Malcuit, Radakovic, Arda Kızıldağ, Fıratcan Üzüm, Kitsiou, Dokanovic, Hasan Ali Kaldırım, Chatzigiovanis, Gökhan Töre, Beridze

Adana Demirspor : Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Manev, Yıldırım Mert Çetin, Abdurrahim Dursun, Nongoh, Gökhan İnler, Yusuf Erdoğan, Rodrigues, Belhanda, Emre Akbaba

Gol: Dk. 31 Belhanda ( Adana Demirspor )

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında oynanan karşılaşmada Adana Demirspor, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye yaptığı plase vuruşta, top az farkla auta gitti.

9. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, pasını altı pasın önündeki Beridze'ye çıkardı. Müsait durumdaki Beridze'nin şutunda, kaleci Vedat Karakuş topu son anda kornere çeldi.

31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Gökhan İnler'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Belhanda, penaltı noktasının gerisinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

38. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla kaleciyle karşı karşıya kalan Beridze, ceza sahasına girmeden kalecinin önde olduğunu görüp aşırtma vuruş yaptı ancak top yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Nongoh soldan ceza sahasına girerek topu penaltı noktasının gerisindeki Belhanda'ya çıkardı. Belhanda'nın sert şutunda, kaleciyi de geçen topu çizgi üzerinden Arda Kızıldağ kafayla çıkarttı ve mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan karşılaşmayı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in futbolcuları da izledi. Eryaman Stadı'na şampiyonluk kupasıyla gelen futbolcular, taraftarlardan alkış aldı.