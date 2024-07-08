Adana Demirspor, Michael Valkanis ile sözleşme imzaladı

Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Michael Valkanis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Mavi- acivertli ekip Hikmet Karaman'ın ayrılığından sonra AFC Ajax'ta yardımcı antrenörlük yapan Michale Valkanis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Michail Valkanis ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Michail Valkanis" denildi. - ADANA