Adana Demirspor, Manisa FK'ye 3-2 yenildi

Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor, hazırlık maçında 1. Lig takımı Manisa FK'ye 3-2 yenildi. Maçta Adana Demirspor'un gollerini Cherif Ndiaye ve Yusuf Sarı kaydederken, Manisa FK'nın gollerini Oğuz Gürbudak, Gakpa ve Bedirhan Altunbaş attı.

Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor, hazırlık maçında 1. Lig takımı Manisa FK'ye 3-2 yenildi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kamp yapan Manisa FK ile çalışmalarını Karacasu Beldesinde bulunan bir otelde sürdüren Adana Demirspor hazırlık maçında karşılaştı.

Otelin antrenman sahasında oynanan karşılaşmada Adana Demirspor'un gollerini 19. dakikada Cherif Ndiaye ve 80. dakikada Yusuf Sarı kaydetti.

Manisa FK'nın gollerini ise 45. dakikada Oğuz Gürbudak, 45+1. dakikada Gakpa ve 75. dakikada Bedirhan Altunbaş attı.