Üye Girişi
Haberler

Adana Demirspor maçının ardından

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Barış Kanbak ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, maçı değerlendirdi.

Adana Demirspor maçının ardından

Michael Valkanis: 10 dakika daha olsa kazanabilirdik

Barış Kanbak: İstatistiklerin tek başına maç kazandırmadığını gördük

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Barış Kanbak ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis enteresan bir maç izlediklerini belirterek, "Ben kazanmayı seven biriyim. Bugün 2-0'dan 2-2 yaparak 1 puan aldığımız için mutluyum. Bugün farklı şeyler gördük. Oyuna 4 farklı oyuncuyla başladık. Salih gibi genç bir oyuncumuz ilk kez oynadı. Bünyamin her pozisyonda oynadı. Sağ kanatta başladı, orta alanda oynadı ve en son sol bekte görev yaptı. En iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Takım ruhunu çok güzel şekilde sahaya yansıttık. Hala 15 yaşında genç bir kalecimiz var. Bugün özellikle ilk 10 dakikadaki baskıyı soğukkanlı şekilde kontrol edebildi. Bu tarz oyunlarda bazen 15 yaşında olduğunu unutuyoruz. İlk yarı istediğimiz gibi olmadı. Daha çok kontrol altında tutamadık. İçeriye 0-0 girmemiz gerek derken basit bir golle mağlup girdik. Penaltı var. Penaltı gol olsa gidişat farklı olabilirdi. Bu tarz deplasmanlarda en azından bir gol atmak takıma öz güven getirebilirdi. İkinci yarı farklı bir takım izledik. Oyunu kontrol atlında tutan bir takım vardı. Ali'nin performansından çok mutluyum. 2 asist yaptı, iyi mücadele ediyor. Ali gibi oyuncuları yedek oyuncu olarak değil, oyunun kaderini değiştiren oyuncular olarak görüyorum. 10 dakika daha olsa galibiyetle ayrılabilirdik. Bu gece pozitif şeyler gördük. Galip gelmek istiyorduk. En azından taraftarımız galip gelmemizi istiyordu. 2-2 yaparak elimiz boş olmadan dönüyoruz. Taraftarımızın buna sevinebileceğini ümit ediyorum. Önümüzde Galatasaray maçı var. Önemli bir maç. Bu maçı bir kez daha izleyip, analizlerimizi yapıp, hazırlıklarımızı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

BARIŞ KANBAK: İSTATİSTİKLERİN TEK BAŞINA MAÇ KAZANDIRMADIĞINI GÖRDÜK

Üzücü bir akşam yaşadıklarını ifade eden Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Barış Kanbak, "Buna benzer bir sonucu ilk maçta yaşadık. Oradan çıkartmamız gereken dersler olduğunu söylemiştim. Çıkarttığımızı düşünüyorduk, bugün tekrar yaşadık. Üstün oynayan taraf bizdik. Rakibimiz 2 plan üstünden kurguladı oyunu. Bunların önlemini almıştık. Maçın kırılma anı penaltı olabilir. Gol olsa başka senaryo konuşuyor olabilirdik. İstatistiklerin tek başına maç kazandırmadığını gördük. Rakibimizin 2 katı fazla ceza sahasında topla buluştuk. Yakaladığımız fırsatları cömertçe harcadık. 2-0 öndeyken kontradan 2 gol yedik. Kendimizi de sorguluyoruz. Üzüldük. Üzgünken doğruları konuşmak zor oluyor. Rakip takıma da başarılar diliyorum. Kaybedilmiş 2 puan olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"TAKVİYELER OLACAK, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Kadro kalitesinde geçen sezona göre düşüş olmadığını aksine kadroyu koruduklarını belirten Kanbak, "Geçen seneye göre kalitede düşüş olduğunu düşünmüyorum. Şu an sezon başındayız. Dalgalı performanslar olabilir. Biz hep sezona iyi başlamayan bir takımdık. Daha sonra açılan bir takımız. Takviyeler olacak, çalışmalar devam ediyor. Kadro kalitesinin düşük olduğunu düşünmüyorum. Geçen seneden sadece Porozo yok. O mevkiyi de doldurduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Kasımpaşa Futbol Spor Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
26 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Ağustos Pazartesi AFAD ve Kandilli deprem listesi! Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ümmühan mı elendi Zübeyde mi elendi mi? MasterChef 26 Ağustos elenen Ümmühan gitti mi? Gökhan Akkan kimdir? Gökhan Akkan kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, hangi takımlı? UEFA Şampiyonlar Ligi marşının sözleri hangi üç dilin bilirlikte kullanılmasıyla yazılmıştır? Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi kuş veya kümes hayvanına ne ad verilir? Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir? Okuduğunuz klasik romanın ana erkek karakteri Prens Mışkin ise ana kadın karakteri hangisidir? Savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı kimdir? Yakinen ne anlama gelir?Kim Milyoner Olmak İster 25 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 300 Bin TL'lik soru ve cevabı ne? Turgut Doman kimdir? Turgut Doman kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? Matrix adlı filmde, kendisine Morpheus tarafından sunulan kırmızı ve mavi renkteki hap arasında seçim yapması istenen Neo hangisini yapar? Ç.Rizespor 0-5 Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Rize maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Rize maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ağustos Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Ç.Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Rize maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title