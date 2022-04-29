Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında GZT Giresunspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 yendi. Karşılaşma sonrası GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella da, "İstediğimiz performansı sergileyemedik. Son maça bakıldığında bugün daha iyiydi. Ama baktığınızda kendi performansımızdan uzak bir çizgi çizdik. Bu daha çok içimi yakıyor. Şunu da örtmüyor; bu 3 maç öncesine kadar bir Adana Demirspor vardı, müthiş performans sergiledi. İlk maçta da Giresunspor'un performansını beğenmiştim, çünkü düzenli şekilde defans yapabilen bir takım. Bugün de aynısını sergilediler. Maçın sonucu da biliyorsunuz" ifadelerinde bulundu.