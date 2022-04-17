Adana Demirspor maçının ardından

Vincenzo Montella: Kırmızı karttan sonra oyunun gidişatı farklı bir yere gitti

Ümit Şengül: Ligin ikinci yarısında inanılmaz bir performans ortaya koyan Kasımpaşa var

"Sami hoca takıma nasıl dokunacağını biliyordu"

"Umut gol krallığını kovaladığı için Muleka böyle bir hareket yaptı"

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Balotelli'nin gördüğü kırmızı kartın ardından oyunun gidişatının değiştiğini ifade eden Vincenzo Montella, "Böyle bir maçtan sonra konuşmak zor oluyor. Maçın gidişatında da performansına da bakınca, güzel anlar yaşamadık. Bazı pozisyonlarda rakip de bizden önce değerlendirdi pozisyonları. Kırmızı karttan sonra oyunun gidişatı farklı bir yere gitti. Risk almaya çalıştık ama bizim için üzücü bir performanstı. Sezon başında bu noktalara geleceğimizi söylesek kimse inanmazdı ama buraya geldik ve son haftalarda istediğimiz sonuçları alarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

"Takımda inanılmaz bir arkadaşlık var. Birbirine destek olmaya çalışan bir ekip. Pozisyonda Muleka topu Umut'a uzattı ve kullanmasını istedi. Umut gol krallığını kovaladığı için Muleka böyle bir hareket yaptı. Kendisine de bu ince davranışı için teşekkür ediyoruz."