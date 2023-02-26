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Adana Demirspor, maça siyah forma ile çıktı

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Adana Demirspor, maça siyah forma ile çıktı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de karşılaştığı Ümraniyespor maçına depremde hayatını kaybedenlerin anısına siyah forma ile çıktı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de karşılaştığı Ümraniyespor maçına depremde hayatını kaybedenlerin anısına siyah forma ile çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçına Ümraniyespor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Seremoniye iki takım da, 'Futbol ailesi canlı yayında omuz omuza' yazılı pankart ile çıktı. Müsabaka öncesi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya çiçek takdim etti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde etkilenen illerden olan Adana temsilcisi Adana Demirspor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ile Adana tribünlerinin sevilen isimlerinden Yahya Coşan ve mavi-laciverte gönül vermiş taraftarlar anısına sahaya siyah forma ile çıktı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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